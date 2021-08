Escolas mantêm plano de horários diferenciados e distanciamento

Alexandra Figueira Hoje às 14:16 Facebook

Saúde e Educação preparam ajustes "residuais" às regras. Nova orientação será conhecida até 1 de setembro.

Até 1 de setembro, as escolas vão receber as orientações a seguir no próximo ano letivo. Apesar de a vacinação de adolescentes e jovens contra a covid-19 estar mais avançada do que se previa ainda há um mês, as regras serão semelhantes às do ano passado, diz a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva. Nas escolas, os diretores estão a manter a lógica de horários desfasados, distanciamento possível, sinalética, higiene ou percursos diferenciados.

O referencial será enviado às escolas antes da apresentação dos professores, a 1 de setembro. Após o Conselho de Ministros de ontem, Mariana Vieira da Silva adiantou que as direções-gerais de Saúde e de Estabelecimentos Escolares vão reunir-se na próxima semana para agilizar contactos entre o Governo e as escolas. Quanto às normas propriamente ditas, mantêm-se as que já estão em vigor, só com "adaptações residuais".