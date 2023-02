Escolas passam a receber leite e fruta durante 37 semanas por ano letivo

O Governo reforçou o programa de distribuição de leite e fruta nas escolas. De acordo com a portaria, publicada esta segunda-feira em Diário da República, as crianças do primeiro ciclo passam a receber estes produtos durante 37 semanas ao longo do ano letivo, ao invés das 30 semanas que vigoravam até então. Também o valor anual pago por criança vai aumentar.

Em causa está o programa de entrega de fruta, produtos hortícolas e leite aos alunos que frequentam o primeiro ciclo da rede de ensino pública. O regime, aplicado desde 2017, tem como objetivo promover hábitos alimentares saudáveis e vai ser reforçado.

Segundo a portaria, publicada em Diário da República, a distribuição de fruta e leite nas escolas passa a ser feita durante 37 semanas ao longo do ano letivo. Até então, os produtos só eram fornecidos durante 30 semanas. A fruta e os hortícolas continuarão a chegar aos alunos duas vezes por semana e o leite uma vez por semana.