Escolas pedem ajuda à PSP para dispersar concentrações de alunos

Equipas do programa Escola Segura vão fazer ações de sensibilização para pais. Confap apela às famílias para cumprirem regras também nos trajetos.

Dentro das escolas o uso de máscara é obrigatório e as aulas funcionam em "turmas-bolha", mas fora dos portões as regras são diferentes. Quinta-feira, último dia para o arranque do ano letivo, multiplicaram-se pelo país as concentrações de alunos e pais à porta das escolas. Sem distanciamento e alguns sem máscara. A PSP confirma que, nos últimos dias, foi chamada para ajudar a dispersar concentrações.