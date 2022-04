Escolas podem pedir crédito horário para apoiar alunos estrangeiros

Há escolas que não conseguem formar uma turma de Português Língua Não Materna (PLNM) por terem menos de dez alunos imigrantes ou refugiados. A integração destes estudantes é dificultada quer por esse requisito como por turmas grandes e heterogéneas, alerta a professora da Universidade Nova de Lisboa, Ana Madeira. As escolas têm, no entanto, acesso a crédito horário para reforçar o apoio a estes alunos.

A legislação prevê o requisito mínimo de dez alunos mas um ofício da Direção Geral de Educação permite às escolas o acesso a um crédito horário de 1100 minutos por semana se o grupo for igual ou superior a seis alunos ou de 550 minutos se for inferior a seis, depois dos estabelecimentos esgotarem os créditos letivos.

No webinar sobre inclusão de imigrantes e refugiados na escola, promovido, esta quinta-feira, pelo Conselho Nacional de Educação, ouviram-se alertas de que estes alunos precisam de tempo para ultrapassar a barreira linguística, as escolas têm de ter recursos e os professores formação.

Nas escolas portuguesas estão, neste momento, inscritos 2256 alunos ucranianos que chegaram ao país após a invasão da Rússia.

"Um mínimo de dez alunos força a criação de turmas muito heterogéneas" com idades e níveis de conhecimento diferentes, alertou Ana Madeira, defendendo a necessidade de se prolongar os apoios a estes alunos, mesmo depois de um ou dois anos de frequência de PLNM e pedindo a "flexibilização das normas".

Ana Madeira elogiou a legislação publicada em fevereiro por permitir a integração progressiva dos alunos no currículo e só após uma aprendizagem mínima de Português. As escolas devem potenciar o ensino da língua e a integração fora da sala de aula, por exemplo, através do Desporto Escolar, mentorias ou tutorias. Mas para isso, frisou, é preciso que tenham recursos.

101 nacionalidades

Os 12 agrupamentos da Amadora são frequentados por alunos de 101 nacionalidades. Recentemente, inscreveram-se 54 que fugiram da Ucrânia. Turmas de PLNM não são, por isso, novidade no concelho, frisou a presidente da Câmara.

"As escolas eram o espaço de acolhimento melhor preparado", afirmou Carla Tavares, sublinhando que a responsabilidade de integração tem de ser de "toda a comunidade". "Se a Saúde não responder, se não houver emprego ou habitação, tudo falha, mesmo quando se tem a melhor escola". A autarca garante que a chegada de refugiados agilizou processos de integração e até de acesso a instrumentos que já existiam. "Estamos a construir um património e não podemos voltar atrás", disse.

"A inclusão é um trabalho para a vida, sempre incompleto", afirmou, no encerramento, o conselheiro David Rodrigues. É importante que as medidas se prolonguem e que os professores tenham formação, frisou o ex-presidente da associação nacional de docentes de Educação Especial.

Queixa de aluna

Há alunos que se sentem pressionados a não seguir cursos científico-humanísticos por não dominarem o Português, denunciou Leonesa Bamba Cá. A aluna de 12.º ano de um Profissional garante que os imigrantes quase têm de optar entre as aulas ou o PLNM por causa dos horários. "Há módulos que ficam em atraso e muitos não acabam cursos porque não tiveram ajuda suficiente", denunciou.