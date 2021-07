Escolas recebem seis milhões de euros para máscaras no 1.º período

Alexandra Inácio Hoje às 18:04 Facebook

O Ministério da Educação vai atribuir mais seis milhões de euros às escolas para comprarem máscaras e material de proteção e segurança para o 1.º período. Os estabelecimentos vão ter de contar com os alunos do 1.º ciclo, apesar de neste ciclo o uso da máscara não ser obrigatório.

Os agrupamentos já têm luz verde para lançar os concursos de aquisição do material de proteção, garantiu o Ministério da Educação em nota divulgada esta terça-feira. Tal como no ano passado, cada aluno, professor e funcionário não docente receberão um kit com três máscaras comunitárias.

"A disponibilização gratuita, a alunos e profissionais, de máscaras e outros equipamentos de proteção individual, bem como de produtos de desinfeção e limpeza - nomeadamente luvas e aventais laváveis e solução antissética de base alcoólica - insere-se no conjunto de medidas de prevenção e mitigação do risco de transmissão da COVID-19, que têm permitido garantir a segurança do espaço escolar", lê-se no comunicado.

A dotação prevê ainda a "possibilidade de compra de máscaras para os alunos do 1.º ciclo que as pretendam utilizar", de acordo com a recomendação da Direção Geral de Saúde. No 3.º período, estes alunos também já foram abrangidos por esta medida, apesar de o uso de máscara não ser obrigatório pelos alunos do 1.º ciclo.

De acordo com uma auditoria do Tribunal de Contas, ao ensino à distância, revelada na semana passada, "as despesas orçamentais da Educação com a pandemia respeitaram, essencialmente, a equipamentos de proteção individual": 3,5 milhões de euros gastos no ano letivo 2019-2020, depois do regresso dos alunos do Secundário às aulas presenciais em maio; e mais 11, 5 milhões de euros em 2020 e até 20 de janeiro de 2021. Em março, recorde-se o ME anunciou uma verba de 7 milhões de euros para o material de proteção no 3.º período.