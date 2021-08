Escolas reutilizaram 70% dos manuais

Alexandra Inácio Hoje às 09:24 Facebook

Livrarias já sentem quebra na procura por livros novos, que só serão 30% do total este ano. Diretores queixam-se de falta de espaço e de orientações para o que fazer ao material velho.

Este ano, a taxa de reutilização dos manuais escolares atinge os 70%, confirmou o Ministério da Educação (ME) ao JN. O programa prevê que o mesmo livro possa ser reaproveitado durante três anos. As livrarias notam a quebra na procura e há escolas sem espaço onde guardar os livros mais velhos, sem condições de reutilização ou fora de prazo. Só os alunos do 1. o ao 4. o ano vão ter todos os manuais novos, uma vez que a reutilização não se aplica a este ciclo. No início do mês, ainda sem a análise aos livros devolvidos pelos alunos do 2. o Ciclo, o ME avançou que a taxa de reutilização seria superior a 60%. Fechado esse processo e já com as escolas a entregarem os livros para o próximo ano, através da emissão dos vouchers, a tutela confirmou que só 30% dos manuais do próximo ano, distribuídos pelo programa de gratuitidade nas escolas pública ou com contrato de associação (MEGA), serão novos.

"Já tenho permanentemente marcações, entre as 9 e as 17 horas, de famílias que vêm à escola levantar os vouchers e levar os livros para o próximo ano", explica Manuel Pereira, diretor do agrupamento General Serpa Pinto (Cinfães) e presidente da Associação Nacional de Dirigentes Escolares (ANDE). Já David Sousa, vice-presidente da associação nacional de diretores (ANDAEP) espera um pico de procura só a partir de setembro. "O aumento do trabalho é esperado com a subida da taxa de reutilização", assume o diretor do agrupamento Frei Gonçalo Azevedo (Cascais).