Escolas sinalizam tarde e poucos casos de violência

As escolas sinalizam poucos casos de violência e, muitas vezes, apenas no fim do ano letivo, o que impede uma intervenção precoce junto das crianças e dos jovens com este tipo de comportamentos.

A revelação foi feita, esta terça-feira, por Madalena Sofia Oliveira, oradora do webinário "A violência percecionada a partir da escola - Leituras, conjeturas e propostas de atuação", promovido pela FNE - Federação Nacional de Educação.

A investigadora acusa, assim, as escolas de participarem casos de violência apenas "em último recurso", quando o Estatuto do Aluno determina que o diretor deve diligenciar para pôr termo a estas situações, em articulação com os pais.