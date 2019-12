Escolas vão ter reforço de funcionários

Alexandra Inácio Hoje às 08:49 Facebook

Volumetria dos edifícios vai entrar na fórmula de cálculo. Bolsa de recrutamento já permitiu substituir 600 assistentes operacionais.

O Governo vai rever a portaria de rácios que atribui o número de assistentes operacionais às escolas. A nova fórmula irá ter em conta as características dos estabelecimentos e reforçar o acompanhamento de alunos com necessidades educativas, confirmou o Ministério da Educação (ME) ao JN.

Desde o arranque do ano letivo que não há semana sem protestos por causa da escassez de funcionários. O ministro vai esta terça-feira ao Parlamento, dia em que termina o 1.º º período para a maioria dos alunos, exceto para quem frequenta os 75 agrupamentos com projetos de inovação pedagógica e que organizaram o ano em dois semestres. Nessas escolas, há aulas até sexta-feira e as pautas só serão publicadas no final de janeiro [ler ao lado].

