Escolhas atribuladas no Grande Porto para as autárquicas

Para o PS foi difícil encontrar um candidato à Invicta. Na Maia, também houve problemas, e em Gaia o PSD continua "órfão".

No Porto e na Maia foi o PS. Em Gaia, o PSD. Na coroa central da Área Metropolitana do Porto, as escolhas dos candidatos para as próximas eleições autárquicas agitaram as águas nestes três concelhos. E se os socialistas já definiram os candidatos, na Maia a polémica parece estar para durar, com a Concelhia a contestar a escolha da estrutura nacional. Em Gaia, os sociais-democratas ainda estão numa situação mais delicada, continuando "órfãos" de uma candidatura, após a polémica desistência do antigo jogador e selecionador de futebol, António Oliveira.