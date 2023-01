Escrutínio prévio a membros do Governo não deverá passar pelo Parlamento

O presidente da República já deu luz verde ao mecanismo de escrutínio prévio a membros do Governo, depois de - segundo o que o próprio António Costa confirmou no Parlamento - ter considerado que a proposta inicial "não era viável". O documento, que vai hoje a Conselho de Ministros, não prevê a audição prévia dos governantes no Parlamento - como queriam Chega e Livre -, por o primeiro-ministro considerar que isso iria "comprimir" as competências do chefe de Estado.

Costa salientou que o objetivo do "mecanismo prévio" é possibilitar um conhecimento "mais sistemático" sobre o percurso de quem está prestes a integrar o Governo. Admitiu que o Parlamento possa ser envolvido no processo, mas só depois de o presidente nomear os visados para o Executivo.

Na prática, Costa aceita que possa existir "uma discussão na especialidade através da audição programática de cada membro do Governo", no quadro da discussão do programa do Executivo. Contudo, sublinhou que isso não significa "fazer a sindicância" - ou seja, um inquérito - dos novos governantes.