Escultor instala "Manguito" junto ao Palácio de Belém

A escultura que representa um "manguito", do artista Carlos Oliveira, foi instalada na manhã desta segunda-feira perto do Palácio Nacional de Belém. Tal como o artista revelou ao JN, a intenção era coloca-la num espaço público para que servisse como um "gesto popular de indignação à desgovernação que estamos a ter".

Obra de arte foi instalada nas imediações do Palácio de Belém Foto: Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

"A polícia aconselhou a retirar do sítio onde tínhamos colocado inicialmente e a pôr [a peça] para dentro do jardim", contou esta manhã Carlos Oliveira. "Somos gente de bem e gente pacífica", acrescentou, explicando que não espera "problemas". Mais ao final do dia será decidido se a obra ficará naquele local ou será recolhida.

PUB

A peça, inspirada na figura do zé-povinho, de Bordalo Pinheiro, é feita de alabastro e resina de poliéster reforçado a fibra de vidro, mede cerca de dois metros e pesa 70 quilos. Foi concebida há cerca de 10 anos para outra ocasião e, ao longo da semana passada, em conjunto com o duo Malibu Ninjas, foi finalizada com uma intervenção de pintura.

Pretende-se que "sirva o momento em que vivemos, de descontentamento popular em relação à desgovernação, à hipocrisia e à corrupção. A favor da verdade, da democracia, da justiça e da paz", explicou Carlos Oliveira.