Escultor quer colocar "Manguito" em frente ao Palácio de Belém

Um "Manguito" com cerca de dois metros de altura e 70 quilos de peso vai ser transportado, segunda-feira, de manhã cedo, para a entrada do Palácio de Belém, em Lisboa, residência oficial do presidente da República. A obra, do artista Carlos Oliveira, pretende ser a "representação da voz popular, de quem sofre com as indecisões políticas".

Ao JN, o artista de 60 anos admite que não tem autorização para a instalação, mas sente que não podia ficar parado e quis dar um contributo para a reflexão do "momento que estamos a viver". "Vou por minha conta e risco. Por mim, fica lá como manifesto popular", disse. A obra é feita em alabastro e resina de poliéster reforçado a fibra de vidro.

A peça, inspirada na figura do Zé Povinho, de Bordalo Pinheiro, foi criada há cerca de uma década para outra ocasião e ficou "adormecida" no atelier do escultor, nas Caldas da Rainha. Na última semana, em conjunto com o duo de arte contemporânea Malibu Ninjas, foi decidido finalizá-la com uma "intervenção artística em pintura".