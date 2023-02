Escultura presta homenagem aos médicos pelo trabalho na pandemia

Maria Dinis Hoje às 22:38 Facebook

Twitter

Partilhar

Foi inaugurada esta sexta-feira, dia 10 de fevereiro, pelo bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, e pelo presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, a escultura "Heróis da Pandemia", que presta uma homenagem a todos os médicos que estiveram na linha da frente da crise pandémica. A inauguração, que teve lugar no Passeio Carlos do Carmo, em Lisboa, contou também com a presença do ministro da Saúde, Manuel Pizarro. O escultor falou ao JN sobre o processo criativo.

A obra consiste num conjunto escultórico de Rogério Abreu que, para a sua realização, se inspirou não só nos médicos, mas em todas as pessoas, pelo facto de, nas suas palavras, a pandemia ter afetado todos.

"Tentei pôr-me no papel do médico, mas depois percebi que tinha também uma mensagem artística, e que tinha de me focar na minha parte poética", contou ao JN o escultor de 55 anos, acrescentando ter realizado muito trabalho de investigação, por pretender uma "imagem dinâmica".

PUB

Para a realização da obra, que mede cerca de 3,50 metros de altura por 1,70m de largura, Rogério Abreu utilizou o aço inoxidável, por considerar que este é um material que "traz uma plástica muito grande" e que lhe permitiu realizar todo o trabalho no seu ateliê em Torres Vedras, onde nasceu e vive. "Não necessitei de fundição, nem de apoio técnico de grandes fábricas, o que me permitiu ter um controlo total do processo apesar de ter tido pessoas a trabalhar comigo", explicou.

Além disso, acredita que o material utilizado traz "alguma frescura" e originalidade, ao fazer uma "rutura com o bronze ou com a pedra que são as linguagens mais comuns".

"Agora espero das pessoas a crítica, espero aprender um pouco mais", disse ao JN, acerca da escultura que demorou cerca de 9 meses a realizar e para a qual utilizou a técnica da soldadura.

"Dificilmente escolheria um local melhor"

Sobre o local escolhido, perto do Rio Tejo, Rogério Abreu considera-se "um felizardo". "Se tivesse de escolher um local, dificilmente escolheria melhor, é um local fabuloso em que qualquer artista gostaria de ter uma obra", afirmou, confessando, no entanto, ter ficado de "coração partido" por a obra não ter sido colocada no Porto, localização que foi também uma possibilidade, por esta ser uma cidade com a qual o escultor diz ter "uma ligação íntima de afeto e de dívida".

Autodidata, o artista natural de Torres Vedras diz ter começado a pintar "muito cedo", e que o seu trabalho é de muita pesquisa e muito estudo, tendo sempre vontade de aprender. "Tento analisar muitas obras, o que se faz aqui, o que se faz no estrangeiro, o que se está a fazer em termos de esculturas, que técnicas são utilizadas e tento aprofundar", explicou, acrescentando que tenta perceber que técnicas pode utilizar no seu trabalho sem repetir outros.