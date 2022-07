Escuteiros de todo mundo vêm a Idanha-a-Nova

Emília Monteiro Hoje às 19:05 Facebook

Crianças e jovens, entre os seis e 22 anos, vão estar sete dias em contacto com a Natureza.

Mais de 18 mil escuteiros, de 23 países, vão participar, a partir de hoje e até 7 de agosto, no 24.º ACANAC, um acampamento internacional que se realiza em Idanha-a-Nova. O maior encontro nacional de jovens católicos realiza-se de 5 em 5 anos e é apresentado como uma oportunidade de crescimento e de aprendizagem. "São sete dias a viver experiências que ficam para toda a vida e a fazer aprendizagens e amizades que nunca mais se esquecem", disse, ao JN, Carlos Pacheco, dirigente do Corpo Nacional de Escutas (CNE).

Os participantes, com idades entre os seis e os 22 anos, são oriundos maioritariamente das dioceses de Lisboa, de Braga e do Porto, embora todas as dioceses do país estejam representadas. Com o tema "Construtores do amanhã", o evento está inserido na celebração dos 100 anos do movimento criado por Baden-Powell, tornando-se numa "oportunidade de visitar as raízes", a história da associação e de colocar os jovens "com olhos postos no futuro e em novas experiências".