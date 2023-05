Escuteiros fazem 100 anos e têm razões para festejar: estão a crescer

Emília Monteiro Hoje às 15:36 Facebook

Twitter

Partilhar

No dia da festa dos 100 anos, o Corpo Nacional de Escutas (CNE) recebe como prenda de aniversário a confirmação de que o número de escuteiros está a aumentar.

"Durante a pandemia perdemos cerca de 6 mil jovens, mas, só este ano, já tivemos dez mil novas inscrições, maioritariamente de crianças com idades entre os 6 e os 10 anos", disse ao JN Ivo Faria, chefe nacional do CNE.

Com 67 mil inscritos e mais de 1030 agrupamentos em todas as regiões do país, o maior movimento católico português reúne-se hoje em Braga, a diocese onde, há cem anos, no dia 27 de maio, o arcebispo D. Manuel Vieira de Matos e o padre Avelino Gonçalves, fundaram a organização. Depois de um período de forte crescimento (em 2014, havia 70 mil inscritos no CNE), a participação foi diminuindo até aos anos da pandemia. "Estamos a crescer porque as famílias confiam em nós e sentem-se seguras ao confiar-nos as suas crianças e jovens", frisou o chefe nacional.