Espanhóis atravessam a fronteira para comprar testes até quatro vezes mais baratos

Farmácias, lojas e supermercados portugueses na zona de fronteira estão a ser invadidos de espanhóis à procura de comprar testes de antigénio, que em alguns casos chegam a ser quatro vezes mais baratos do que em Espanha.

Do lado de lá, um teste pode custar "entre oito e nove euros" e em território português há locais a vendê-los a cerca de dois euros. A procura também se deve ao facto de, em Espanha, os autotestes serem vendidos apenas nas farmácias. Neste momento, há farmácias desde Melgaço até Caminha onde o produto está esgotado.

"Hoje estive ao balcão e apareceram clientes para comprar testes que vinham de Valença e de Caminha, porque lá não há. E não é só por causa dos espanhóis. Desde o início da semana passada tem sido uma loucura com os portugueses e com os espanhóis", descreve Anabela Lima, responsável pela Farmácia Cerqueira, de Vila Nova de Cerveira, onde os testes custam 2.85 euros e são vendidos "às centenas por dia".

"Hoje às 15 horas, tínhamos vendido cerca de mil testes. Ainda há pouco me ligou uma senhora de Vigo que me pediu para lhe reservar 20, porque vinha a caminho", relatou, adiantando que "os espanhóis também procuram muito máscaras de adulto e infantis". "Não sei se agora lá são mais caras, mas houve uma altura que chegaram a custar o triplo. Temos vendido muito", afirmou.

Anabela Lima garante que, apesar de haver notícia de estabelecimentos com os testes esgotados, a farmácia está abastecida. "Temos tido sempre e temos para fornecer até ao final do ano", disse, dando nota de ter "uma reserva de 400 empresa portuguesa". Comentou ainda que aqueles testes "estão a ficar cada vez mais caros".

O funcionário de uma farmácia de Valença confirmou ao JN a procura dos espanhóis."Hoje passei o dia todo ao telefone com portugueses e espanhóis a pedir testes. Neste momento estamos sem nenhum", disse, acrescentando que os "testes stão permanemente a esgotar não só com espanhóis mas também com os portugueses".

O fenómeno tem sido amplamente noticiado em Espanha, inclusive pelas televisões.