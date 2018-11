"É um projeto inovador"

Hoje às 17:01 Facebook

Vanessa Romeu, diretora de comunicação do Lidl, é a principal responsável pela campanha solidária de Natal que arranca já na próxima segunda-feira, dia 3. Ao JN falou sobre a iniciativa deste ano, o porquê da escolha da Associação Nuvem Vitoria como beneficiária e a importância da temática abordada.

Após três anos de "Arredonda", dois de movimento "Mais para Todos" e outros dois anos de "Promoção do Bem", o Lidl surge em 2018 com um novo conceito para a campanha solidária no período de Natal. O que podemos esperar este ano?

Pode-se esperar novamente uma campanha que procura sensibilizar os portugueses para uma causa. Neste caso em particular, um tema que é relevante para todos: o sono. Este ano pretendemos pretende alertar para a necessidade de se respeitar o sono, essencial ao bem-estar de todos, e de se reavivar a tradição de contar histórias para adormecer, para se estreitar laços afetivos melhorando a qualidade de sono de pais e filhos. Nesse sentido, a nossa campanha solidária visa envolver toda a comunidade em favor do sono e em particular da associação Nuvem Vitória, que conta histórias para adormecer a crianças hospitalizadas.

Entre 3 e 30 de dezembro, ao comprarem o bolo-rei Favorina, os clientes Lidl estarão a contribuir para que esta associação possa alargar a sua intervenção, contribuindo para melhorar o sono de mais crianças, nomeadamente em hospitais ou outras instituições (IPSS) que, por motivos de saúde ou outros, estão temporariamente fora dos seus ambientes familiares. Por cada bolo-rei Favorina vendido, o Lidl doará 1 euro à Nuvem Vitória, que permitirá que mais hospitais possam beneficiar deste solução inovadora e que o tema do sono seja colocado em cima da mesa como um fator essencial para um estilo de vida saudável. Para isso vamos apostar também no lançamento de uma plataforma online sobre o sono, onde quem aceder poderá encontrar toda a informação e ajuda necessárias. Estas são algumas das medidas. O objetivo da campanha é que, para além das crianças hospitalizadas, todas as famílias, nas suas casas, consigam dormir melhores noites de sono, melhorando o ambiente familiar.

Para além da angariação de fundos, a campanha pretende sensibilizar as pessoas para a importância do sono e das histórias para adormecer. Em que medida este tema é relevante para o Lidl?

O Lidl Portugal assume a sensibilização para a importância do sono como uma prioridade na sua estratégia de promoção de estilos de vida saudáveis, que tem vindo a consolidar nos últimos sete anos, com diversos projetos junto de crianças e jovens famílias. A campanha de solidariedade agora lançada vem dar continuidade a esta nossa aposta e preocupação com o bem-estar social e com a educação de geração vindouras. Nesse sentido, e motivados pelos recentes resultados de um estudo realizado em parceria com a GFK, que indica que as crianças dormem menos do que seria recomendável e que as histórias para adormecer estão a cair em desuso, pretendemos alertar para a necessidade de se respeitar o sono, essencial ao bem-estar de todos, e se de reavivar a tradição de contar histórias para adormecer como forma de estreitar laços afetivos, promovendo um melhor ambiente familiar. A doação monetária é apenas um dos vetores de um projeto mais abrangente, que visa dar uma maior relevância ao sono e contribuir para que todas as famílias, nas suas casas, consigam dormir melhor. Esta preocupação com as relações familiares é global e transversal na comunicação dos vários países Lidl.

Explique-nos a razão da escolha da associação "Nuvem Vitória"?

Para o Lidl Portugal, a associação Nuvem Vitória tem vindo a fazer um trabalho excecional na sua contribuição para uma melhoria da qualidade do sono de crianças hospitalizadas, que em muito influencia a recuperação da sua saúde. Alias é um projeto inovador que tem tido reconhecimento na sua gestão de voluntariado, contando atualmente com cerca de 300 voluntários, esperamos conseguir chegar aos 900 e garantir desta forma que crianças internadas, de norte a sul do país, tenham direito a uma história para adormecer. O projeto desta associação está perfeitamente alinhado com a nossa estratégia e pretendemos, através deste apoio, não só melhorar a qualidade de sono das crianças hospitalizadas, mas também das restantes famílias portuguesas para que, nas suas casas, consigam dormir melhores noites de sono, melhorando a sua qualidade de vida e estreitando laços familiares.