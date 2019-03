Lidl angaria 146 mil euros para a Nuvem Vitória

Hoje às 16:41 Facebook

Twitter

Partilhar

A campanha solidária de Natal promovida pelo Lidl em 2018 permitiu amealhar 146 mil euros para serem doados à Associação Nuvem Vitória - única beneficiária da iniciativa -, que tem por missão contar histórias para adormecer crianças hospitalizadas.

Ao longo dos últimos oito anos, as campanhas "Promoção do Bem", movimento "Mais para Todos" e "Arredonda", bem como a mais recente (no período natalício, por cada bolo-rei Favorina foi doado um euro à Nuvem Vitória) arrecadaram vários milhões de euros, que o Lidl fez reverter a favor de mais de uma centena de instituições de solidariedade social e beneficiaram milhares de pessoas.

Com os 146 mil euros, esta associação conseguirá alargar o raio de ação a mais 10 instituições, entre hospitais e IPSS, ao longo dos próximos dois anos, de norte a sul do país, para além da abertura de mais dois núcleos de voluntariado no Grande Porto e em Lisboa, a que se juntam os atuais polos nos hospitais de Santa Maria, em Lisboa, de São João, no Porto, e de Vila Franca de Xira, bem como no Centro de Medicina e Reabilitação de Alcoitão.

Em linhas gerais, este apoio traduzir-se-á no aumento do número de voluntários - passam a ser 900 - que de livro em punho irão proporcionar um adormecer mais sereno a cerca de 50 mil crianças hospitalizadas ou institucionalizadas até ao final de 2020.

Para além do objetivo principal de angariação de fundos, esta ação de responsabilidade social do Lidl pretendeu reavivar a tradição de contar histórias aos mais novos para adormecerem, de forma a ajudar a estreitar os laços emocionais e afetivos das famílias. E foi mais longe ainda, ao sensibilizar a população para a necessidade de respeitar o sono, muitas vezes relegado para segundo plano na azafama do dia-a-dia, embora seja essencial ao bem-estar de todos, e contrariando os dados que apontam para uma diminuição das horas de sono das crianças até aos sete anos (dormem uma média de nove horas/noite), dos pais (6,43 horas/noite) e para a percentagem de pais que leem histórias aos filhos ao deitar (43%).

Lançada plataforma digital sobre o sono "QUERODORMIR.PT"

Plataforma digital "querodormir.pt"

Como forma de assinalar o Dia Mundial do Sono e no âmbito da campanha solidária de Natal promovida pelo Lidl, é hoje aberto no Hospital de Braga o primeiro núcleo da Associação Nuvem Vitória. Nesta unidade hospitalar os quase 100 voluntários vão chegar a cerca de 30 camas e realizar 660 ações por mês, impactando a vida de perto de 7900 crianças internadas ao longo de um ano, com uma média de 9000 histórias contadas para adormecer.

Para além de Braga, a verba reunida também permitirá alargar a atividade no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, com as "Nuvens" a cobrirem mais 16 camas, impactando 3100 internamentos e contabilizando mais 1056 horas de voluntariado por ano. Mas o raio de ação desta associação não se limita apenas aos hospitais. A partir de hoje, na plataforma digital "www.querodormir.pt", a Nuvem Vitória propõe-se a ajudar os portugueses a dormir melhor, disponibilizando toda a informação necessária sobre o sono.

Questões como: os espaços onde dormimos, as patologias mais frequentes, os hábitos que não nos deixam dormir e as rotinas para adormecer, sem esquecer os mais recentes estudos científicos, são assuntos que poderão ser explorar neste projeto da associação, em parceria com a Associação Portuguesa do Sono e a Direção Geral de Educação, e um Conselho Consultivo composto por médicos, psicólogos e outros especialistas.

Novas conquistas vão ser proporcionadas

Fernanda Freitas, presidente da Associação Nuvem Vitória

Fernanda Freitas, presidente da Nuvem Vitória, mostrou-se bastante satisfeito com os resultados da campanha solídária. "Com a ajuda do Lidl Portugal damos agora início a novas conquistas: através da nossa presença no Hospital de Braga e o alargamento a mais uma ala pediátrica no Hospital de Santa Maria, o que nos permite chegar a mais crianças hospitalizadas, contribuindo para mais noites bem dormidas e para o seu bem-estar", referiu a ex-jornalista, avançando sobre o lançamento da plataforma digital 'www.querodormir.pt' : "Tem como objetivo ajudar as famílias portuguesas a corrigir alguns hábitos e a encontrar solução para as noites mal dormidas. O foco é o respeito pelas horas de sono de modo a garantir o bem-estar e uma vida saudável, favorecendo o quotidiano individual e um melhor ambiente familiar".

Vanessa Romeu, diretora de comunicação do Lidl

Segundo Vanessa Romeu, diretora de comunicação do Lidl, o apoio agora materializado "faz parte do compromisso de mais de sete anos do Lidl Portugal para com a promoção de estilos de vida saudáveis, sobretudo junto do público infantil". "É um privilégio participar e servir a comunidade, dando resposta a dificuldades prementes e que acrescentem valor. A nossa associação à Nuvem Vitória permite-nos apoiar mais famílias e crianças temporariamente hospitalizadas, para quem o sono reparador é fundamental, e através da plataforma "querodormir", chegar a todos os lares portugueses, com vista a proporcionar-lhes melhores noites de verdadeiro descanso, atingindo assim todo o núcleo familiar", complementou.