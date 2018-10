10 Outubro 2018 às 09:45 Facebook

As áreas clínicas do Centro Hospitalar Conde de Ferreira dividem-se pelas seguintes valências: Hospital de dia, tratamentos especiais, consulta de psicologia clínica, consulta de psiquiatria geral, centro de dia para doentes de Alzheimer e outras demências, unidade de cuidados continuados integrados e internamento. Neste hospital fizeram carreira alguns dos mais conceituados psiquiatras portugueses: António Maria de Sena, Júlio de Matos, Magalhães Lemos, Bahía-Júnior e Alberto Brochado. Desde janeiro até agosto foram realizadas 1.464 consultas, das quais 1.310 consultas de psiquiatria e 154 consultas em psicologia. No Conde de Ferreira estão internados 327 doentes.