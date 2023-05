Alice, o robô inteligente cada vez mais humano

Ricardo Reis Costa Hoje às 19:03 Facebook

Twitter

Partilhar

Da personagem Baymax, um robô cuidador pessoal de um filme de animação da Disney, nasceu a inspiração para que a startup portuguesa AgentifAI, especializada em inteligência artificial, pudesse conceber e operacionalizar a Alice, uma assistente remota criada para melhorar os serviços de apoio ao cliente, que se tem destacado nas áreas da saúde e da banca.

"O nosso primeiro propósito foi construir um sistema capaz de marcar uma consulta ou um exame através de linguagem natural. Demorou muitos anos até termos algo que nos permite fazê-lo de forma totalmente autónoma, como se estivéssemos cara a cara com um humano", explica ao JN o CEO e fundador da empresa, criada em 2016, que opera desde Braga.

Rui Lopes sublinha a ideia de que a interação com a Alice deve ser "absolutamente normal", evitando qualquer tipo de "discurso robotizado". "Por vezes, nota-se que existe algum trauma devido a más experiências passadas com este tipo de robô, o que faz com que as pessoas tenham tendência para começar a falar de forma mais pausada. Não precisam de o fazer, na verdade isso até complica", assegura o empresário.