Alojamento local bate no fundo em Lisboa e Porto

Foi um dos setores do mercado mais em evidência quando o turismo dava cartas e gerava receita. Com a pandemia, veio o descalabro: a média nacional da quebra na faturação é de 70% mas em Lisboa e Porto chega aos 85%. Arrendar a médio prazo foi a solução em muitos casos.

A casa de Helena Teixeira era um retrato do Mundo em pleno centro do Porto. Até março de 2020, este alojamento local (AL) na Rua de Faria Guimarães, nem dez minutos a pé da Baixa portuense, recebia turistas das proveniências mais diversas. "Gente dos Estados Unidos, da Rússia, da Polónia, do Peru, da Colômbia, do Brasil, de muitos países da Europa, enfim de todo o lado e durante todo o ano. E bastantes portugueses, claro", descreve Helena, 66 anos, como se aqueles tempos fossem memória distante de um negócio que parecia inabalável.

De há um ano para cá, só duas hóspedes brasileiras ocuparam os quartos que disponibiliza na Airbnb desde 2016. "Nota 4,9 em 5", orgulha-se. Com a pandemia, veio o fim do turismo e sobrou a incerteza. "O rendimento é zero, as ajudas que recebi do Estado foram nenhumas", lamenta. Valem-lhe as pensões de reforma, a dela e a do marido, como meio de subsistência.