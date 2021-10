Alojamento local origina perda de 140 milhões com a pandemia

Zulay Costa Hoje às 12:23 Facebook

O impacto da pandemia de covid-19 nos alojamentos locais (AL) em Lisboa e no Porto, durante o ano passado, representou uma perda de 136 milhões em receitas para os alojamentos e de quase quatro milhões em imposto para as autarquias. Os números constam de um relatório recentemente publicado pela Nova SBE que analisou as estadias naquele tipo de alojamento nas duas maiores cidades do país.

O estudo Impact of Covid-19 on Tourism and Hospitality: Evidence From Airbnb implicou a recolha de dados junto de mais de 50 mil estabelecimentos (70% dos quais na capital), e demonstrou que as reservas, preços e receitas diminuíram significativamente desde a pandemia.

Qiwei Han, investigador que coordenou os trabalhos, diz que o estudo calcula não apenas as perdas que advêm da diferença de ocupação entre 2019 e 2020, mas tem em consideração também o "crescimento esperado para o setor, tendo em conta as tendências do mercado". As informações são pistas para ajudar o mercado a "saber como agir e como recuperar", acrescenta.