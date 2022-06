Alunos conhecem património de Bragança a andar de bicicleta

Os alunos do Agrupamento de Escolas Miguel Torga passaram a conhecer melhor Bragança, graças ao "Património Bike", um projeto lançado este ano letivo para despertar os estudantes para a cultura e simultaneamente promover a prática de exercício físico. Além de andarem de bicicleta, os alunos passeiam por locais da sua terra que desconheciam ou sobre os quais nem imaginavam as histórias associadas

Cada sessão mensal começa com uma explicação sobre o passeio, que tem início na escola, e prossegue para zonas da cidade ou aldeias limítrofes onde existem monumentos e património com interesse.

Trata-se de uma espécie de aula ao ar livre, onde as cadeiras e as mesas da escola são substituídas pelo selim de uma bicicleta. As lições são dadas por professores e alunos. "Na última sessão, seguimos em direção à Rua Abílio Beça, onde existiu o último posto de polícia sinaleiro da cidade de Bragança. Aqui se falou de urbanismo e de meios de comunicação", explica José Domingues, o docente coordenador do projeto.