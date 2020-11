Aparthotel Four Points by Sheraton Matosinhos concluído em 2021

Paulo Lourenço Hoje às 16:46 Facebook

O grupo canadiano Mercan está a investir na construção do Four Points by Sheraton Matosinhos, um aparthotel de qualidade superior, instalado numa zona privilegiada da cidade, cuja construção deverá estar concluída no segundo semestre do próximo ano.

O novo Four Points by Sheraton Matosinhos, que promete criar 55 postos de trabalho, é um dos principais investimentos turísticos em curso na Área Metropolitana do Porto e o mais marcante empreendimento em curso em Matosinhos.

O edifício está a ser construído numa localização privilegiada - junto ao Parque da Cidade e a dois minutos da praia a pé - ocupa uma área superior a 7000 metros quadrados e integrará restaurante, esplanada, ginásio e parque de estacionamento

O Four Points by Sheraton Matosinhos vai disponibilizar 108 apartamentos com o selo de qualidade de uma das mais carismáticas assinaturas da cadeia Marriott.

A obra decorre a bom ritmo, depois da colocação simbólica da primeira pedra pela presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, Luísa Salgueiro, numa cerimónia inicialmente apontada para março último, mas que a pandemia fez adiar para outubro.

"Somos um concelho que tem muito para oferecer. Esta sintonia de investimento público e de investimento privado alavancará ainda mais Matosinhos", afirmou, na ocasião, a autarca.

Excelente para Turismo de Negócios

Esta é a primeira instalação desta marca internacional de hotelaria em Matosinhos, num projeto idealizado para turistas convencionais - próximo da orla costeira do Porto e Matosinhos, do Terminal de Cruzeiros de Leixões, da Casa da Arquitetura, de Serralves e do Centro Histórico do Porto.

Mas a localização é excelente também para deslocações de negócios, uma vez que a nova unidade está a escassos 10 minutos do aeroporto, do centro de congressos Exponor e do centro do Porto.

Este é um dos mais recentes investimentos em Portugal do grupo com base no Canadá e mais de 30 anos de experiência nas áreas da consultadoria de investimentos, da educação e da imigração. Além do Canadá, o grupo marca presença em países como a China, Índia, Emirados Árabes Unidos, Estados Unidos da América e Vietname