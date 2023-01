Até de Vigo vêm aventureiros para a XCAPE Esposende

Nuno Dantas Hoje às 20:07 Facebook

Sala de fuga abriu há quase dois anos em Esposende, tem maior procura no inverno e é um local de divertimento para toda a família. Sucesso do negócio já permitiu expansão para Barcelos e, brevemente, irá chegar a Braga.

Tic, tac, tic, tac, tic, tac... O tempo está a contar, a tensão sente-se no ar. Tem de haver trabalho de equipa, rapidez de raciocínio, criatividade e muita paciência. São assim as salas de fuga. Os participantes, fechados num espaço, têm 60 minutos para encontrar todas as pistas escondidas, resolver os enigmas e escapar da sala antes que o tempo se esgote.

Nuno Pinto, de 44 anos, sempre foi um aficionado deste tipo de jogos. Enfermeiro de formação, depois de 15 anos a trabalhar em Inglaterra, decidiu regressar e mudar de paradigma. Criou então uma empresa na área de recursos humanos e, depois de se fixar em Esposende - é natural do Porto - em maio de 2021, abriu o XCAPE.