Até o periquito e a iguana podem andar no metro

Regras impostas pelas empresas transportadoras só impedem a entrada aos cães de raças potencialmente perigosas. Associações e PAN têm reclamado mais espaço nos autocarros, onde os bichos só podem viajar desde que transportados em contentores próprios.

Sabe que é permitido o transporte gratuito de animais de companhia no metro, no comboio e nos autocarros? Não, não estamos a falar apenas de cães e de gatos. Hamsters, periquitos, cágados, iguanas e até peixes de aquário podem ser levados nos transportes públicos.

Ao contrário do metro de Nova Iorque, que implementou uma nova regra e proibiu o transporte de cães - exceto se couberem numa mala (ver fotos ao lado) - no metro do Porto e de Lisboa, nos comboios, e nos autocarros da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) e da Carris, pode transportar-se de graça qualquer animal de companhia.