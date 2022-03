Bicicletas recuperadas "dão asas" a jovens migrantes em Lisboa

Sofia Cristino Hoje às 15:47 Facebook

Twitter

Partilhar

Velocípedes parados, a ganhar pó, foram arranjados pela cicloficina Crescente para mudarem a vida de quem está mais desprotegido. O projeto da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa já emprestou veículos a dez rapazes. Desde que pedalam sentem-se mais livres, independentes e felizes.

Alireza Mokhtarpour saiu do Irão com apenas 9 anos, viveu na Turquia e depois na Grécia. Há um ano e meio arriscou a viagem pelo mar Mediterrâneo num barco de plástico até Portugal. Os olhos humedecem-se ao relembrar, mas assim que monta a bicicleta começam a brilhar. "Sinto-me mais livre e feliz a pedalar. Nunca defino um sítio certo para ir, vou onde me leva o coração. É melhor do que ficar em casa, pensa-se demasiado", confessa o jovem de 19 anos. Já trabalha, fala bem português, e conquistou a autonomia que lhe faltava com o velocípede.

"Consigo ir a qualquer sítio de que gosto rapidamente. Se apanho o autocarro de Sacavém para Lisboa demoro quase meia hora e não posso pedir ao motorista que pare para eu tirar uma fotografia. Sozinho conheço melhor a cidade e desvio-me do trânsito", diz, entusiasmado.