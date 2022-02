Cais de Gaia à espera de melhores dias que tardam em chegar

Pedro Emanuel Santos Hoje às 12:59 Facebook

A pandemia mudou a face do espaço ribeirinho do Cais de Gaia, que, até há dois anos, fervilhava de gente. O turismo desapareceu, os visitantes nacionais são escassos, os comerciantes lutam dia após dia para conseguirem manter as portas abertas. O movimento é quase nulo, mas a esperança não morre.

Tem vista privilegiada para a Zona Histórica do Porto, é emoldurado por caves de vinho do Porto que carregam consigo história e tradição, tem restaurantes, tem bares, tem cafés, tem casas antigas e montras modernas, tem um mercado municipal renovado e de cara lavada. Mas tem pouca gente que o visita. Desde o início da pandemia que o Cais de Gaia é um deserto de gente. Nem com o alívio das restrições as coisas melhoraram, queixam-se os proprietários de negócios no local que outrora foi o ponto da cidade com mais pessoas por metro quadrado.

"Os principais frequentadores do Cais de Gaia eram turistas estrangeiros. Não só passeavam, como consumiam bastante. Com a pandemia, o turismo acabou e deixámos de faturar", lamenta José Santos, proprietário da Tasca do Carago, que abriu poucos meses após os casos de covid dispararem, em 2020.