Casa onde Hitler nasceu convertida em esquadra de Polícia

Governo da Áustria compra edifício na pequena cidade de Braunau am Inn, no Norte do país, pondo assim fim a uma longa batalha judicial sobre o prédio em Braunau am Inn para impedir manifestações que impulsionem o culto do nazismo.

A casa onde Adolf Hitler nasceu, na pequena cidade de Braunau am Inn, no Norte da Áustria, perto da fronteira com a Alemanha, vai ser transformada numa esquadra de Polícia. Esta decisão do Governo austríaco visa, essencialmente, impedir que o local seja utilizado como polo de atração de apoiantes dos nazis.

A nova utilidade dada ao imóvel é "um sinal inequívoco" de que nunca será usado para comemorar o nazismo, explicou o ministro do Interior, Wolfgang Peschorn, aquando do anúncio da operação.

Parece assim terminada uma longa polémica, que começou em 1972, quando o Governo decidiu alugar o edifício onde o ditador passou os primeiros tempos de vida precisamente para impedir as romagens de indivíduos de extrema-direita ou neonazis.

Na verdade, o uso a dar ao velho edifício construído no século XVII nunca foi consensual. Muitos defenderam, ao longo dos anos, que devia, pura e simplesmente, ser demolido, tal como aconteceu a outras propriedades que pertenceram ao ditador, sempre com o objetivo de impedir cultos nazis. Outros sugeriram que o prédio fosse aproveitado para obras de cariz social ou mesmo centros de reconciliação entre povos.

Indemnização aumenta polémica

Há cinco anos, houve uma proposta para transformar o espaço em centro de acolhimento para refugiados, mas a mesma não passou. Antes, em 2011, a família proprietário também havia impedido obras estruturais que tornassem o edifício acessível a cadeiras de rodas. Perante tantas incertezas, em 2016 o Governo austríaco avançou com a expropriação do imóvel, o que abriu nova frente de polémica. O Governo fixou a indemnização em cerca de 808 mil euros, mas a família proprietária exigiu 1,5 milhões. No entanto, em junho, o Tribunal Supremo da Áustria rejeitou o pedido e fixou o valor final em 811 mil euros.

Hitler nasceu em 20 de abril de 1889 em Braunau am Inn. A família deixou a cidade quando o ditador tinha apenas três anos. Regressou em 1938, pouco antes de anexar a Áustria à Alemanha nazi.

Em frente ao edifício, existe atualmente uma placa onde se lê: ""Pela paz, a liberdade e a democracia. Nunca mais fascismo. Milhões de mortos advertem".