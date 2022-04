Casal de Gaia faz sucesso com ambientadores sólidos inovadores

Começou por ser uma forma de ocupar o tempo durante o confinamento provocado pela pandemia para se tornar no sonho da vida do casal Cláudia Gomes e Paulo Santos. Juntos criaram a Mineral Organic Crafts, que produz ambientadores sólidos de forma artesanal, e hoje o negócio é um sucesso.

"Comecei a fazer as primeiras peças quando trabalhava na organização de eventos que serviam como lembranças para os convidados, mas foi durante a pandemia que as coisas começaram a ganhar forma e comecei a ter pedidos para revenda. Ia para os correios cheia de sacos feita tolinha", recorda Cláudia, que, com o marido, criou a Mineral Organic Crafts e produz os ambientadores sólidos de forma artesanal.

Trata-se de peças feitas em pó cerâmico de elevada qualidade a que são adicionados minerais que conferem à peça maior resistência e cujos poros fechados permitem preservar o perfume durante mais tempo.