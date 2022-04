Cidade Universitária: "Já me senti mais segura a sair sozinha à noite"

Luisi Martins, de 21 anos, é presidente da Associação de Estudantes da Escola Superior de Saúde de Viseu. A jovem elogia a cidade, mas deixa reparos, sobretudo à falta de opções veganas nas cantinas da faculdade, aos horários da Biblioteca Municipal. Também ao nível da segurança, diz que as coisas já estiveram melhor.

Luisi Martins, de 21 anos, é presidente da Associação de Estudantes da Escola Superior de Saúde de Viseu desde novembro do ano passado. Estuda nesta instituição que integra o Instituto Politécnico de Viseu há três anos.

As condições de ensino e os equipamentos da escola têm nota positiva. A dirigente estudantil só se queixa da falta de diversidade de comida vegana e vegetariana no bar. "As pessoas que são veganas não têm muitas opções", adianta.