Cidades à míngua de turismo religioso

Pandemia afetou todos os setores de atividade, mas nas localidades que tiram partido dos fluxos de pessoas movidas pela fé ainda se sentiu mais. Fátima, Braga e Lamego são três exemplos. Na primeira, a crise é muito mais acentuada, com a perda de mais de cinco milhões de visitantes.

O ano de 2020 está a dar as últimas e não deixa saudades a ninguém. Na hora do balanço não faltam queixas de quem tem negócio, sobretudo os que mais dependem de atividades que não se puderam realizar, com o turismo à cabeça. O de cariz religioso tem verdadeiros destinos-chave em Portugal. E se é certo que uns são mais perenes, como Fátima, há outros mais sazonais, como Braga e Lamego, onde as tradições associadas à fé estão muito enraizadas, atraem centenas de milhares de pessoas e geram milhões em receitas. O saldo deste ano é negativo para todos.

De acordo com os últimos dados disponíveis, o Santuário de Fátima, no concelho de Ourém, terá perdido este ano quase cinco milhões de peregrinos. Os donativos baixaram para metade, enquanto na hotelaria, restauração e comércio em geral houve fortes quebras de negócio.