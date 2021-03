Cidades do futuro terão mais paredes e telhados verdes

Zulay Costa Hoje às 12:10 Facebook

Há milhões de metros quadrados de paredes, telhados e outras coberturas desperdiçados, que podem ser transformados, de forma a melhorar o desempenho dos edifícios e até ajudar a produzir alimentos. Benefícios vão da melhoria térmica e acústica do edificado, com a consequente redução de custos, à promoção da biodiversidade e qualidade do ambiente.

A ideia de usar trepadeiras para cobrir paredes não é nova, mas, nas últimas décadas, a tendência de aproveitar superfícies dos edifícios para colocar plantas tem-se vindo a desenvolver por todo o Mundo e mostra que há muitas formas de tornar as cidades mais verdes. Há jardins verticais que dão vida às paredes e, nos telhados e outras coberturas (como garagens subterrâneas sobre as quais é colocada vegetação), estão a surgir tapetes verdes.

Este é um momento de viragem, pois nesta altura "puxam" pelo verde tanto as políticas públicas, como a economia privada no setor do imobiliário.