Cidades procuram soluções para tornar vias partilhadas mais seguras

Algumas cidades estão a pintar sinalética no pavimento para alertar os condutores de automóveis que ali circulam bicicletas. Outras apostam em limitar a velocidade dos veículos motorizados, criar zonas de coexistência, fazer ciclovias pop-up. São estratégias que visam tornar mais seguras as ruas onde não existem canais segregados para os diferentes utilizadores.

Em Torres Novas, ultima-se a pintura de pictogramas de bicicletas no pavimento, chamadas "Shared Lane Arrows" ou "Sharrows", para indicar uma zona onde é expectável encontrar pessoas a circular de bicicleta. A ideia é alertar os automobilistas que têm de adequar a velocidade para partilharem a via.

A MPT, a empresa de planeamento e gestão de mobilidade que idealizou o projeto em Torres Novas, quis ir mais além e somou "alguma criatividade e arte urbana", para ajudar as pessoas a refletirem, explica a CEO Paula Teles. As linhas entre os "sharrows" foram personalizadas, fazendo alusão às muralhas do castelo e simulando o ritmo cardíaco.