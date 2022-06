"Coimbra deu-me tudo para estudar e conviver"

Joana é natural de São João da Madeira e desde pequena que queria seguir Arquitetura. Candidatou-se à Faculdade de Arquitetura do Porto, mas entrou em Coimbra, cidade que aprendeu a gostar e que considera dar-lhe todas as condições para fazer o curso.

Joana Ferreira terminou recentemente o mestrado em Arquitetura na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, tendo a sua tese sido distinguida pela Ordem dos Arquitetos, com o "Prémio Colégio de Património Arquitetónico - Um serviço prestado ao Património, à Arquitetura e ao País".

A jovem afirma que a reabilitação do património foi o tema que norteou a sua escolha, tendo proposto um projeto para a reabilitação do castelo de Monsanto, no concelho de Idanha-a-Nova. "Interessou-me o território como um todo e como o podemos melhorar. E neste trabalho tive todo o apoio por parte do meu orientador e do Departamento de Arquitetura da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra", releva. Joana Ferreira mostra-se satisfeita pelas condições que encontrou para fazer a sua investigação e desenvolver a tese. Arquitetura sempre foi o curso que quis seguir, já a cidade é que não.