"Começamos a ver mais pessoas nos autocarros em Guimarães"

Alexandre Lages vê a subida dos preços dos combustíveis, seguido da pontualidade e do conforto, como os fatores que determinam a opção pelo transporte público na cidade de Guimarães.

No posto de condução do moderno autocarro elétrico dos transportes urbanos de Guimarães, Alexandre Lages, de 27 anos, está na sua "cadeira de sonho". Descobriu a vocação quando começou a fazer alguns transportes, num ligeiro de nove lugares, ainda trabalhava no escritório de uma agência de viagens. Decidiu tirar a carta de pesados e começou a carreira numa empresa de ligações expresso, fazendo, principalmente, os trajetos entre Braga ou Guimarães e a capital.

Está na Guimabus - a concessionária do transporte público de passageiros na Cidade Berço - desde o arranque, há cerca de um ano. "Fui dos fundadores", afirma, orgulhoso de ter participado numa pequena revolução na mobilidade do concelho, que passou de um autocarro elétrico para os atuais 30 (os últimos quatro acabam de chegar).