Dar boleia a colegas vai reduzir o valor da propina

Aplicação de "carpooling" está a ser desenvolvida por dois alunos e um professor da Escola Superior de Tecnologia do Instituto Politécnico de Setúbal e visa retirar carros do campus. Deve estar a funcionar no próximo ano letivo e promete dar prémios aos que mais aderirem, que podem passar por descontos no valor das propinas ou almoços e lanches gratuitos nos refeitórios.

A pouca oferta de transportes públicos para o Instituto Politécnico de Setúbal (IPS), situado à saída da cidade, faz com que os estudantes encham os parques de estacionamento do campus, sendo que, em regra, cada carro só transporta um aluno. A necessidade de reduzir o número de carros e os consequentes benefícios ambientais levaram alunos e professores da Escola Superior de Tecnologia do IPS a criar uma aplicação de "carpooling", ou seja, partilha de boleias, que vai dar prémios. Está em fase de testes e promete ser um sucesso. É que quem for o mais participativo nesta ideia vai ter uma redução na propina escolar e haverá ainda prémios semanais e mensais, como almoços ou lanches gratuitos nos refeitórios.

Os professores de engenharia eletrónica Rui Neves Madeira e Patrícia Macedo desenharam ao longo de um ano, com os alunos finalistas Henoch Vitureira e Edgar Santos, a aplicação que teve já um bom feedback por parte dos estudantes, que querem deixar de gastar tanto dinheiro em combustível.