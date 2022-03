Das cortinas ao ateliê de decoração em Matosinhos

Ana Correia Costa Hoje às 15:58 Facebook

Twitter

Partilhar

Ana Mónica trabalhava numa loja de tecidos e o embate da pandemia acabou por ser o empurrão de que precisava para se emancipar. Criou um negócio de decoração em nome próprio, na terra de berço e do coração: Matosinhos.

Habituada a dar forma a qualquer tecido - um talento herdado da mãe, que fora costureira -, Ana Mónica urdiuo próprio caminho quando, no início da pandemia, a empresa onde trabalhou durante 14 anos estremeceu. Deixou o emprego, em junho de 2020, para confecionar cortinas com mais duas colegas da loja onde trabalhara e acabou por criar um negócio de decoração de interiores.

"Na altura, comprei três máquinas de costura e falei com um dos meus fornecedores de tecidos, que me cedeu um espaço no armazém para começarmos a costurar. E nunca mais paramos: um, dois, três, quatro clientes... Foi crescendo sempre e, ao fim de um ano, consegui vir para Matosinhos, que era o meu sonho", desfia a decoradora de interiores, de 45 anos, quase a rodopiar de felicidade pela loja que abriu a 1 de junho de 2021, no espaço do antigo café Sinos, mesmo em frente à Escola de Música Óscar da Silva.