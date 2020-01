De pequenino se começa a rolar no primeiro skatepark do Porto

Paulo Lourenço Hoje às 14:57 Facebook

Twitter

Partilhar

Aprender a andar de skate com instrutores e de forma gratuita já é possível no primeiro skatepark do Porto, instalado no Parque Desportivo de Ramalde. A infraestrtura foi inaugurada em novembro e promete pôr os mais novos a rolar por aí, dando largas à perícia e à adrenalina, mas observando as regras básicas de segurança.

Este mês, as aulas decorrem entre as 10 e as 12 horas, aos sábados e domingos, e os interessados só têm de inscrever-se através do email desporto@agoraporto.pt até à quinta-feira anterior.

Com uma área de 959m2 e capacidade para receber até 55 utilizadores em simultâneo, a empreitada, que ficou a cargo da empresa municipal Go Porto, custou cerca de 150 mil euros.

A Câmara Municipal do Porto salienta que este projeto foi desenhado em colaboração com skaters da cidade e, por isso, vai permitir "a evolução não só de novos praticantes, como também dos mais experientes".

Em pleno inverno, é uma questão de o tempo ajudar. Sem chuva, as aulas estão sempre preenchidas como o JN Urbano constatou no um dos últimos fins de semana. É ali que, mesmo os mais novos, mostram-se destemidos e felizes por aprenderem a caminhar sobre rodas.