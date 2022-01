Defender as cidades do avanço do mar custa milhões

Zulay Costa Hoje às 11:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Após décadas a construir à beira-mar, é preciso investir forte para salvaguardar pessoas e bens, já que a erosão costeira está a forçar o recuo da linha de costa. Calcula-se que o país já tenha perdido cerca de 13,1 quilómetros quadrados. Em alguns locais já se começou a relocalizar populações e a demolir edificações.

A subida do nível do mar devido às alterações climáticas e a erosão costeira, que levam a recuos da linha de costa em Portugal continental, estão a obrigar a grandes investimentos para manter a salvo as zonas urbanas que, durante décadas e ao arrepio dos riscos anunciados, foram sendo edificadas à beira mar.

É um "risco real e vai ser agravado no futuro", alerta Óscar Ferreira, investigador da Universidade do Algarve, sublinhado que, ao longo de décadas, foi aumentando a ocupação na orla "em quantidade e tipologia" - com vários prédios e hotéis a ocupar espaços onde antes havia apenas moradias ou espaços naturais.