Desenvolvem pensos que avaliam evolução das feridas

A Besthealth4U (BH4U) está a desenvolver na Faculdade de Medicina da Universidade do Minho, pensos que avaliam a evolução das feridas de forma permanente e adesivos que não causam qualquer irritação na pele, mas que têm um poder colante maior que os existentes no mercado.



Os primeiros produtos BH4U nasceram da necessidade que a investigadora Sónia Ferreira, de 45 anos, sentiu desde que, a partir dos sete anos, devido a um problema renal, passou a urinar para um saco (ostomia urinária).

O dispositivo tem de ser colado à pele, porém, nenhum dos adesivos existentes no mercado evitava que ficasse com irritações cutâneas e até com feridas. Com o passar dos anos, acabou por perceber que este era um problema de muitas pessoas e que a indústria não tinha soluções. Assim nasceu a vontade de investigar na área.