Desfrutar da natureza à mesa do café

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 17:02 Facebook

Twitter

Partilhar

É uma esplanada cercada de natureza. O "Café do Parque", situado no coração do Parque Ecológico Urbano (PEU) de Viana do Castelo, não é um café com o conceito tradicional. Está imerso numa área de interesse e sensibilidade ambiental e funciona só por isso de uma forma diferente do habitual.

O Café do Parque é mais silencioso, menos movimentado e propicio (quase) à meditação, a certas horas nos dias de semana, em que há menos visitantes.

Num dia de sol e tempo ameno, a esplanada convida a um "doce fazer nada", acompanhado de um simples café e uma (irrecusável para gulosos) fatia de bolo caseiro das funcionários Josefa Cadilha e Amanda Amorim.

PUB

O estabelecimento é gerido pelos serviços sociais dos trabalhadores municipais de Viana do Castelo e, também por isso, funciona mais como espaço de apoio ao parque, do que casa comercial e com fins lucrativos.

Fruta colhida pelas próprias mãos

A oferta é simples. Do café às bebidas, da doçaria aos salgados e refeições leves. Torradas, tostas mistas, baguetes, mini panquecas, bolinhos de alheira, caprichos, rissóis de legumes e cordon bleu, compõem o menu manuscrito a giz numa louça estrategicamente colocada no balcão. Ao lado está uma fruteira, onde Josefa e Amanda colocam a fruta que colhem com as próprias mãos pelo parque fora.

Dependendo da época ali encontram-se maças, nozes, dióspiros e medronhos. Alguma da fruta é usada para os tais bolos caseiros que, no dia-a-dia, reinam no balcão dentro de uma redoma de vidro.

Ainda para comer, as funcionárias estão sempre disponíveis para servir, sob reserva no dia anterior, refeições fornecidas pelos serviços sociais dos trabalhadores municipais de Viana do Castelo. Ou ainda cozinhar omeletes, prego no pão ou no prato com ovo cavalo e batatas fritas (vale espreitar as sugestões no Instagram cafeparquedacidade).

Por ser tranquilo e inserido num espaço verde, silencioso, o Café do Parque é utilizado por clientes como espaço de trabalho e pequenos eventos.