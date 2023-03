Dois olhares sobre Lisboa separadas por 60 anos

Inácio Belga tem 77 anos e há meio século que se fixou em Lisboa. Sobre a capital deixa uma visão saudosista, dos tempos da Baixa "vibrante" das grandes lojas e restaurantes. Nascida já neste século, Ana Viegas elege os jardins da Gulbenkian como o seu lugar preferido da cidade e só lamenta que haja demasiado lixo nas ruas e atrasos nas carreiras de autocarro.

Inácio Belga, 77 anos, nasceu em Beja, mas já vive em Lisboa há 50. É apaixonado pela cidade, admite, mas "a do antigamente". "A Baixa de Lisboa era uma categoria, era tudo melhor, os restaurantes, as lojas... Uma pessoa precisava de comprar uma gravata ou uma camisa tinha de ir à Baixa porque havia lá tudo e com qualidade", recorda, saudosista.

No plano opsoto, quiçá pelos 60 anos que a separam de Inácio, Ana Viegas elogia o ar cosmopolita, que se respira precisamente na Baixa. A jovem nasceu em Lisboa, mas só começou a explorar mais a cidade após a pandemia covid-19. "Comecei a sair mais de casa e a ir mais para a Baixa , onde não ia tanto. Gosto do espírito e da "vibe" da zona, com pessoas a falarem várias línguas, é harmónico", partilha.