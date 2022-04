Dona Mira é janela aberta sobre bairro do Rio de Janeiro

Marta Neves Hoje às 19:13 Facebook

Café inaugurado em julho de 2021, na Rua do Duque de Saldanha, ao Bonfim, no Porto, gerido pelos brasileiros Valéria Lobão e Carlos Fuchs, lidera lista do Trip Advisor. Neste espaço cosmopolita, aberto à cultura, acontecem os mais diversos workshops, de bordados a desenho e também boa música.

O processo de impeachment da então presidente do Brasil, Dilma Rousseff, em 2016, foi "o primeiro choque de realidade" que fez o casal de músicos Valéria Lobão, 57 anos, e Carlos Fuchs, 56, pensar em abandonar o país e rumar ao Porto, o que aconteceu logo no ano seguinte.

Para trás ficou o projeto Tenda da Raposa, polo de criação artística e estúdio de gravação que os dois tinham no bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, e por onde passaram muitos artistas do panorama da música brasileira.