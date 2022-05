Duas visões de Barcelos separadas por 51 anos

Nuno Dantas Hoje às 19:03 Facebook

João Abilheira, do alto dos seus 81 anos, recorda os seus tempos de motorista de autocarros em Barcelos e considera que as pessoas nesses tempos pareciam "mais alegres e mais serenas". Já a filha, Carla, de 30 anos, acha que a cidade até "tem crescido de forma sustentável", mas gostava de ver "uma aposta mais forte na parte cultural".

João Abilheira recorda com saudade o tempo em que era motorista de autocarros. Contactava diariamente com centenas de pessoas e, ao longo do tempo, foi notando a mudança no estilo de vida da população barcelense.

"Antigamente convivia-se mais. As pessoas pareciam mais alegres e também mais serenas. Hoje em dia, vivem a mil, estão sempre stressadas e fechadas no mundo delas", observa o octogenário.