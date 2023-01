Duas visões de Braga separadas por 64 anos

Sandra Freitas Hoje às 00:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Domingos Queiroz nasceu em 1938, no Porto, viveu em Vila Praia de Âncora e Mirandela, mas rendeu-se a Braga pela "vida mais dinâmica" que a cidade proporciona. Já para Mafalda Rosas, de 20 anos, a "qualidade de vida" e as "oportunidades para os artistas" são os aspetos que mais a seduzem na capital do Minho.

Domingos Queiroz, com 84 anos, é natural do Porto, morou em Mirandela e Vila Praia de Âncora, mas, desde há três anos, é em Braga que está a viver, para estar próximo da filha, professora na cidade à qual já se rendeu.

Para o ex-enfermeiro, esta "vida mais dinâmica", que contrasta com o ritmo a que estava habituado, é uma das coisas que mais o "fascina".