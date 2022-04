Duas visões de Ílhavo separadas por 55 anos

Aurora Sousa chegou a Ílhavo ainda muito jovem, mas, hoje, aos 78 anos, não esconde o amor à cidade, ainda que recorde com saudade os tempos da juventude em que a vida ali "era uma alegria". Ana Paula, de 24 anos, garante que a animação continua e dá como exemplo o Festival do Bacalhau e o Festival Rádio Faneca.

Nasceu em Castelo de Paiva, mas muito jovem chegou a Ílhavo, para viver com uma tia. Agora, aos 78 anos, Aurora Sousa continua a morar no centro da cidade que a adotou, onde casou e teve filhos. E tem-lhe um amor desmedido, presente até no típico linguajar ilhavense que lhe sai com as palavras. Mesmo que ache que "já nada é como dantes".

Com menos 55 anos, Ana Cardoso da Paula não terá termo de comparação com os tempos a que Aurora faz alusão, mas considera que a animação continua a ser o ponto forte da cidade. E dá como exemplo os eventos - como o Festival do Bacalhau, o Festival Rádio Faneca, entre outros - para sustentar a sua visão.