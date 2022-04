Duas visões de Viana do Castelo separadas por 60 anos

Eduardo Costa, de 24 anos, nasceu em Amares (Braga), mas adotou Viana do Castelo como a "sua" cidade. Gosta da proximidade do mar e da tranquilidade. Apesar dos 60 anos a menos que tem relativamente a Orinda Santos, ambos concordam que o "subaproveitamento do jardim público para eventos que dinamizem a cidade" é a principal lacuna.



O casamento com Manuel Teixeira, natural de Perre, Viana do Castelo, levou-a a fixar-se naquela cidade há mais de meio século. Natural de Chaves, Orinda Santos, de 84 anos, emigrou para França na juventude e por lá conheceu o marido. Trabalhava "no melhor hotel de Paris" e quando teve de deixar aquela cidade para o acompanhar no regresso à terra-natal, fê-lo contrariada. Desconhecia então que se iria apaixonar por aquela cidade à beira mar.

"Gosto muito de Viana do Castelo. Gosto de tudo cá. É diferente de Chaves. Tem o mar, as praias, o rio, um jardim muito bonito, o turismo. Adoro o folclore, as festas d"Agonia. Não perco a romaria por nada", conta Orinda, lembrando que naquele tempo "a cidade era mais morta um bocado, mas modernizou-se muito e agora chama mais gente".