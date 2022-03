Duas visões do Porto separadas por 53 anos

Pedro Emanuel Santos Hoje às 18:10 Facebook

Adelino Martins, reformado de 74 anos, recorda os tempos difíceis da infância passada na ilha ode nasceu nas Fontainhas, mas destaca o "espírito de comunidade" desse Porto antigo. Já Júlia Maciel, de 21 anos, brasileira que chegou à Invicta há três anos, confessa que foi amor à primeira vista, mas já nota uma diferença desde o dia em que aterrou na cidade: o "trânsito confuso".

Adelino Martins, 74 anos, nasceu e cresceu no coração do Porto tradicional, nas Fontainhas. Um lugar único que escondia misérias entretanto eliminadas do mapa. "Vivia numa ilha com 70 habitações e apenas cinco casas de banho comuns", lembra a propósito desses tempos difíceis.

Júlia Maciel, com idade para ser neta de Adelino, chegou ao Porto há apenas três anos, para estudar jornalismo na Faculdade de Letras, mas já sente a cidade como sua. Brasileira de Natal, no estado do Rio Grande do Norte, a jovem de 21 anos fala como se tivesse passado a vida toda em Portugal. "O Porto fez-me sentir em casa, é muito aconchegante. Tem praias, áreas verdes, pessoas afáveis. A única diferença em relação ao Brasil é o clima", diz.