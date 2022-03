"É bom estudar em Viana porque somos todos amigos"

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 15:34 Facebook

Sara da costa soares, 20 anos, residente em Serreleis, concelho de Viana do Castelo, é caloira no Instituto Politécnico de Viana do Castelo. Estuda Gestão na Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG). Elogia o bom ambiente entre a comunidade e só lamenta as escassas opções de diversão noturna

A entrada de Sara Soares no curso de Gestão, com média de 14, aconteceu por influência da irmã gémea, Sofia, que estuda Finanças em Aveiro.

"Não estava nessa área, mas foi ela que me puxou, porque também estuda Gestão, e então aproveitei. É um curso com muita saída", explica, acrescentando que as suas primeiras opções foram Porto e Braga, mas acabou colocada perto de casa.